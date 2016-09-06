В РПЦ отказались заступаться за екатеринбургского ловца покемонов

Екатеринбургская епархия РПЦ не будет просить суд о снисхождении к блогеру Руслану Соколовскому, арестованному после того как он выложил видео с ловлей покемонов в местном Храме-на-Крови. Об этом сообщил секретарь епархиального совета Вениамин Райников, передает ТАСС.

«Давить на суд для того, чтобы показаться добренькими, мы не будем. Мы выступаем за перевоспитание. В результате чего оно будет достигнуто, нам не принципиально», — отметил представитель церкви.

Он добавил, что совет епархии «принял решение признать особенным цинизмом поступок, совершенный Соколовским» из-за того, что блогер ловил покемонов на «месте ужасающего по своей жестокости убийства невинных детей» — расстрела семьи последнего российского царя Николая Второго.

Соколовскому вменяют экстремизм и оскорбление чувств верующих. Блогер был арестован 3 сентября.