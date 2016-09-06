СМИ сообщили о доставке в Коми совладельца «Реновы»

Совладелец и управляющий директор «Реновы» Евгений Ольховик, а также глава «Т плюс» Борис Вайнзихер доставлены в Коми. Подозреваемые во взятках в особо крупных размерах станут участниками следственных мероприятий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ольховик и Вайнзихер сопровождались сотрудниками спецназа и ФСБ. Прямо из самолета их в автомобилях отправили к региональному следственному управлению СКР.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в «Т плюс», входящей в холдинг «Ренова». Обыск проводился в рамках уголовного дела о многомиллионных взятках прежнему руководству Коми Вячеславу Гайзеру общей суммой 800 млн рублей.

По версии следствия, посредством взяток «Ренова» пыталась установить максимально выгодные для себя тарифы на тепло и электроэнергию.