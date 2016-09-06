СМИ связали дело «Реновы» с благотворительностью

В Следственном комитете России пришли к выводу, что фигуранты уголовного дела о даче властям Коми 800 млн рублей взяток могли прикрываться благотворительностью. Речь идет о топ-менеджерах группы «Ренова» Евгении Ольховике и Борисе Вайнзихере, а также о бывшем гендиректоре компании «Вымпелком» Михаиле Слободине, передает RNS со ссылкой на осведомленный о ходе следствия источник.

По его словам, в настоящее время следователи проверяют благотворительную деятельность «Реновы», «включая спонсорскую поддержку спортивных клубов и школ». Источник пояснил, что следствие может «интерпретировать благотворительную деятельность компании как коррупцию».

Компания «Т Плюс», входящая в состав группы «Ренова», поддерживала школьную баскетбольную лигу «КЭС-Баскет», которая была основана в Пермском крае в 2007 году. Правоохранители уже запросили информацию об этой поддержке в пермском филиале компании.

Ранее сообшалось, что управляющий директор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик и генеральный директор «Т Плюс» Борис Вайнзихер были задержаны по делу о взятках бывшему руководству Коми и доставлены туда для участия в следственных мероприятиях. Фигурантом по этому делу проходит Михаил Слободин, который в настоящее время находится в Лондоне. Накануне он покинул пост гендиректора «Вымпелкома», что напрямую связано с его вовлечением в следствие.