Резервный фонд за август уменьшился на одну пятую

Министерство финансов РФ опубликовало результаты размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 1 января по 31 августа 2016 года.

На 1 сентября в Резервном фонде оставалось 2,09 трлн рублей, что на 470 млрд рублей меньше, чем было в августе (2,56 трлн рублей). Таким образом Резервный фонд уменьшился за месяц почти на одну пятую (на 18,4%).

С 1 августа объем ФНБ уменьшился на 123 млрд рублей — до 4,72 трлн рублей.

За месяц Минфин продал 2,92 млрд долларов, 2,46 млрд евро и 0,3 млрд фунтов стерлингов на общую сумму 390 млрд рублей.

По данным ведомства, с начала года Резервный фонд уменьшился на 1,55 трлн рублей, а ФНБ за тот же период времени потерял 510 млрд рублей.

1 августа 2016 года эксперты «Центра развития» «Высшей школы экономики» предсказали исчерпание средств российского Резервного фонда к концу 2016 года.