Индекс РТС обновил годовой максимум

Индекс РТС с момента закрытия торгов 5 сентября вырос на 1,54%, до 992,5 пункта. По информации Московской биржи, этот уровень стал максимумом с 29 мая 2015 года, когда значение индекса поднималось выше 100 пунктов.

Индекс ММВБ, рассчитываемый на основе рублевых цен акций, вырос на 1%, до отметки 2039,7 пунктов, что стало максимумом со 2 сентября. Четыре дня назад он также поднялся выше 200 пунктов.

Максимум индекса вызвали торги акций АЛРОСА (+4%), «Газпром» (+3,3%), «М.Видео» (+1,89%) и «Россети» (+1,75%).

Предыдущий минимум индекса РТС был зафиксирован 11 января 2016 года — он упал ниже 700 пунктов. Он был признан минимальным с декабря 2014 года. Эксперты заявили, что падение индекса было вызвано снижением цен на нефть на 3%.