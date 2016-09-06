На альтернативные соревнования паралимпийцев заявились 263 спортсмена

В соревнованиях российских паралимпийцев в Москве и Подмосковье примут участие 263 спортсмена. Об этом сообщает Паралимпийский комитет России (ПКР).

Ранее российская сборная была отстранена от Паралимпиады в Рио в полном составе из-за подозрений в махинациях с допинг-пробами.

Альтернативные игры пройдут 8-9 сентября в учебно-тренировочных центрах «Новогорск» и «Озеро Круглое», а также на спортивных базах столицы и Московской области. Открытие российских игр пройдет 7 сентября в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Спортсмены будут состязаться по 18 дисциплинам, среди которых пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, велоспорт, теннис на колясках, футбол и другие виды.