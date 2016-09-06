США частично отменили санкции против Рособоронэкспорта

Заместитель генерального директора компании Рособоронэкспорт Сергей Гореславский сообщил, что США отменили санкции на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Об этом пишет РИА Новости.

Он также сообщил, что решение принято на два года и при необходимости может быть продлено.

Гореславский добавил, что Рособоронэкспорт уже готов провести освидетельствование первых четырех вертолетов с чешской компанией «ЛОМ Прага». Кроме того, ведомство готова к сотрудничеству с другими иностранными клиентами на поставки дополнительных партий Ми-18.

Напомним, сообщалость, что ранее Россия передала Афганистану более 20 боевых машин.