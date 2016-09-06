06 сентября 2016, 17:33
США частично отменили санкции против Рособоронэкспорта
Заместитель генерального директора компании Рособоронэкспорт Сергей Гореславский сообщил, что США отменили санкции на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Об этом пишет РИА Новости.
Он также сообщил, что решение принято на два года и при необходимости может быть продлено.
Гореславский добавил, что Рособоронэкспорт уже готов провести освидетельствование первых четырех вертолетов с чешской компанией «ЛОМ Прага». Кроме того, ведомство готова к сотрудничеству с другими иностранными клиентами на поставки дополнительных партий Ми-18.
Напомним, сообщалость, что ранее Россия передала Афганистану более 20 боевых машин.
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