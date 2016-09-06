Минторг США решил значительно расширить санкции против России

Американские власти собираются в очередной раз расширить список российских компаний, в отношении которых вводят санкции из-за конфликта на востоке Украины. Сообщение о расширении «черного списка» компаний, с которыми США запрещено вести бизнес, появилось на государственном портале Federal Register за авторством Минторга Соединенных Штатов.

В опубликованном материале указано, что официальное уведомление о расширении санкционного списка российских компаний будет обнародовано завтра, 7 сентября. Предполагается, что в «черный список» войдет 81 компания (организация), причем 75 из них имеют отношение к России в целом, семь относятся непосредственно к Крыму, по две представлены Гонконгом и Индией.

В документе говорится, что санкциям подвергнутся компании «Ангстрем-М», Giovan Ltd, «Ангстрем», «Ангстрем-Т», ОАО «ВО Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО НПФ «Микран», НПК «Гранат», «Текнопол компани» и «Текнопол лимитед».

Американское министерство торговли поясняет, что в данном случае вводятся «дополнительные требования при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны».

В частности, свыше полусотни подразделений «Газпрома» по решению Минторга США обязаны лицензировать свои поставки, но при этом в рассмотрении лицензионных заявок американские чиновники будут исходить из «презумпции отказа» в соответствии с действующим санкционным режимом.

Напомним, 6 сентября стало известно о снятии части американских санкций с Рособоронэкспорта: речь идет о техническом обслуживании вертолетов Ми-17 в Афганистане. Это решение будет действовать в течение двух ближайших лет и в случае необходимости может быть продлено.