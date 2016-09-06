Савченко открыла оперный сезон на шпильках и в вышиванке

5 сентября на открытии 70-го сезона в украинской Национальной опере нардеп Верховной Рады Надежда Савченко появилась в новом имидже – на шпильках, в вышиванке и бусах. Об этом сообщает «ТСН».

«В театр я одеваюсь как девушка — изящно, потому что театр для меня — это выше что-то. Нужно своим видом подчеркнуть, что ты уважаешь это искусство, поэтому я стараюсь одеться как надо, чтобы прийти и выразить должное уважение театру», — рассказала Савченко.

Она также поделилась с журналистами, что больше всего любит военную форму, но в детстве мечтала стать балериной.