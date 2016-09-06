«Вымпелком» рассказал о решении вопроса с гостайной при гендиректоре-иностранце

Исполняющий обязанности генерального директора компании «Вымпелком» норвежец Шелль Мортен Йонсен не будет курировать вопросы, решение которых требует допуска к государственной тайне. «Активности, требующие наличия российского гражданства», по-прежнему останутся в компетенции президента компании Александра Крупнова, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Вымпелкома» Анну Айбашеву.

Еще прошлым летом «Ведомости» писали, что появление в компании должности президента наряду с постом генерального директора было обусловлено требованием российских спецслужб.

Поскольку «Вымпелком» обслуживает в том числе и государственных клиентов, его работа связана с использованием сведений, которые подпадают под определение гостайны. Соответственно, во главе компании должен стоять человек, имеющий право допуска к ней, — не имеющий гражданства или вида на жительство в другом государстве.

Отметим, что бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, который покинул этот пост накануне после объявления о его вовлечении в следствие по делу о взяточничестве, имел вид на жительство в другом государстве (по некоторым данным — в Латвии).