Легендарного инженера Apple не взяли на работу в Apple Store

В прошлом один из ведущих инженеров Apple Джон Шейнберг не смог устроиться на работу в официальный магазин компании Apple Store. Об этом сообщает Business Insider.

Шейнберг прошел собеседование на позицию Genius Bar — так в компании называют специалиста по консультациям пользователей и технической поддержке.

После интервью специалисту пообещали «обязательно связаться» с ним, но не сделали этого.

Шейнберг проработал в Apple 21 год. Именно он убедил ее основателя Стива Джобса перейти на процессоры Intel.

Шейнберг вышел на пенсию в 2008 году, сейчас ему 62 года.