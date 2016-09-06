СКР квалифицировал стрельбу в Екатеринбурге как массовые беспорядки

Следователь СК СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге по ч.ч.1,2 ст.212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Согласно сообщению, «основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что группа агрессивно настроенных лиц в составе не менее 16 человек, вооруженных холодным и огнестрельным оружием, на 7 автомашинах злонамеренно приехала к месту происшествия не только в целях устрашения, но и реального применения принесенного с собой оружия по отношению к лицам, которые находились в доме по улице Депутатской».

Указанные обстоятельства свидетельствуют «о явном противоправном характере действий большой группы сообщников, которые, как полагает следствие, были нацелены на причинение вреда здоровью граждан и их имуществу, создание опасности для посторонних лиц, что подпадает под предусмотренное действующим уголовным законодательством определение организации и участия в массовых беспорядках», отмечают в СКР.

Напомним, 3 сентября в цыганском поселке Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой. 5 сентября подозреваемый в стрельбе предприниматель сдался в полицию, с него взяли подписку о невыезде. Адвокат подозреваемого сообщил, что, по версии его клиента, конфликт произошел на семейном празднике – огонь якобы открыли приехавшие цыгане. Гость праздника, впоследствии сдавшийся полиции, произвел ответные выстрелы из собственного карабина.