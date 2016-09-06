Экс-глава «Вымпелкома» Слободин удалил свои записи в соцсетях

Бывший генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин удалил свои записи в Facebook и LiveJournal за 2015-2016 годы. Также бывший топ-менеджер ограничил доступ к своим публикациям в Twitter. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Накануне холдинг Vimpelcom Ltd., в который входит и российский «Вымпелком», сообщил, что принял отставку Слободина. Отставка последовала после сообщения Следственного комитета России о том, что Слободин на предыдущем месте работы был причастен к даче взяток руководству Коми за утверждение завышенных тарифов ЖКХ.

Речь идет о периоде 2007-2014 годов, когда Слободин работал в энергокомпании «Т Плюс», принадлежащей крупному бизнесмену Виктору Вексельбергу.

Сейчас Слободин, по некоторым данным, находится в Лондоне, в России его объявили в розыск.