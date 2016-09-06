Глава «Левада-центра» сообщил о приостановке его работы

Работа «Левада-центра» фактически приостановлена, его дальнейшая деятельность в статусе иностранного агента невозможна, заявил РИА Новости директор организации Лев Гудков.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что деятельность «Левада-центра» в статусе иноагента невозможна, Гудков сообщил: «Да, практически невозможна».

«Деятельность приостановлена, можно и так сказать», — добавил он.

Гудков добавил, что наименование «иностранный агент» создает огромные трудности для работы центра в целом.

«Сегодня встают наши партнеры в регионах… сталкиваются с затруднениями», — заявил он.

Накануне Минюст внес «Левада-центр» в реестр иностранных агентов за получение денег из-за рубежа и ведение политической деятельности — публикации опросов общественного мнения.

Гудков также сообщил, что до 15 сентября центр должен представить свои возражения в Минюст на причисление к иноагентам.

«А дальше мы попробуем в судебном порядке оспорить этот акт», — сказал глава центра.

Социолог также сообщил, что вариант перехода НКО в коммерческую организацию невозможен, поскольку закон не позволят некоммерческой организации преобразовываться в другую правовую форму.