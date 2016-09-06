Саудовская Аравия назвала сроки заключения мирного соглашения в Сирии

Глава саудовского внешнеполитического ведомства Адель аль-Джубейр утверждает, что соглашение о прекращении огня в Сирии может быть достигнуто в течение ближайших суток, передает Reuters.

«Есть возможность достичь понимания в следующие 24 часа или около того», — пояснил чиновник из Саудовской Аравии.

Напомним, ранее в Государственном департаменте США заявили, что Штаты и Россия уже близки к соглашению по вопросу об урегулировании сирийского конфликта.

В настоящее время свою операцию — «Щит Евфрата» —на территории Сирии проводит и Турция. Сегодня, 6 августа, пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что вооруженные силы республики действуют в Сирии с одобрения президента РФ Владимира Путина. Также стало известно о первых потерях турецкой армии на сирийской территории.