В Калуге родилась первая в России тигрольвица

В передвижном зооцирке во время гастролей в Калуге у тигра Султана и львицы Софы родился котенок, сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию цирка.

Тиглоны (метисы льва и тигра, от английского слова tiglion) в естественных условиях не встречаются, но в зоопарках тигрольвы рождались и раньше. Однако в России такое событие произошло впервые.

В администрации цирка рассказали, что в будущем подросшая тигрольвица может выйти с родителями на манеж.