Восемь вузов России вошли в топ-400 лучших университетов в мире

Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала тринадцатый ежегодный рейтинг лучших вузов мира.

Среди российских вузов в топ-400 вошли Московский государственный университет (108-е место рейтинга), Санкт-Петербургский государственный университет (258-е место), Новосибирский государственный университет (291-е место), МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, МГИМО, Томский государственный университет, Томский политехнический университет.

В рейтинге отмечены также МИФИ, Высшая школа экономики, Томский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, Воронежский государственный университет, однако в топ-400 они не вошли.



Первая тройка лидеров закреплена за американскими вузами: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвард.