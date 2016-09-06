Министр труда предложил поощрять женщин за рождение двух детей до 30 лет

Министерство труда России рассматривает дополнительные меры по стимулированию рождаемости в стране. Для улучшения демографической ситуации, по мнению главы ведомства Максима Топилина, необходимо повысить рождаемость у женщин до 30 лет, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей... в возрасте, допустим, до 30 лет», — заявил министр.

Он добавил, что «самая большая проблема сейчас, [это то] что у нас увеличивается возраст рождения первого ребенка».

Глава Минтруда уточнил, что не имеет ничего против рождения детей женщинами после 30 лет.

«Но, конечно, с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего-четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет», — сообщил Топилин.