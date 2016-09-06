Трамп счел отношение Путина к Клинтон несерьезным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что российский лидер Владимир Путин не воспринимает всерьез его соперницу — кандидата от демократов и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, передает РИА Новости.

«Путин смотрит на нее и смеется, смотрит — и улыбается», — пояснил миллиардер. По его словам, Клинтон «любит жестко играть с Россией», «любит жестко поговорить, а потом уйти».

Трамп утверждает, что российский президент считает Хиллари Клинтон в случае ее победы на выборах легким вариантом, «потому что она принимает плохие решения».

Напомним, ранее 6 августа Клинтон поддержала заявление американских спецслужб о том, что Россия может быть заинтересована в срыве президентских выборов в США и способна приложить в этом направлении определенные усилия. Экс-госсекретарь заявила, что относится к этой угрозе серьезно.

Трамп же накануне обрушился с резкой критикой на американскую экономику, назвав ее «фальшивой», и обвинил Федеральную резервную систему в намеренном занижении ключевой ставки.

Владимир Путин ранее говорил, что Трамп и Клинтон, сражаясь за американских избирателей, подают плохой пример политической борьбы.