06 сентября 2016, 19:37
На Украине запретили шесть российских фильмов и сериалов
Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения у пяти российских телесериалов и запретило прокат одного художественного фильма. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Филипп Ильенко.
Украинские власти отказали в выдаче прокатного удостоверения российскому фильму «Ночные стражи», а также признали недействительными прокатные удостоверения телесериалов «Не жалею, не зову, не плачу», «Найденыш-3», «Дело было на Кубани», «Непутевая невестка» и «Когда расцветет багульник».
Ранее ведомство уже не допускало в прокат российскую кинопродукцию. Под запрет попадают фильмы, вышедшие на экраны после 1 января 2014 года.
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