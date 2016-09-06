На Украине запретили шесть российских фильмов и сериалов

Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало прокатные удостоверения у пяти российских телесериалов и запретило прокат одного художественного фильма. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Филипп Ильенко.

Украинские власти отказали в выдаче прокатного удостоверения российскому фильму «Ночные стражи», а также признали недействительными прокатные удостоверения телесериалов «Не жалею, не зову, не плачу», «Найденыш-3», «Дело было на Кубани», «Непутевая невестка» и «Когда расцветет багульник».

Ранее ведомство уже не допускало в прокат российскую кинопродукцию. Под запрет попадают фильмы, вышедшие на экраны после 1 января 2014 года.