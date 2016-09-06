В Думе предложили ввести уголовное наказание за оскорбление чувств ветеранов

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов внесли законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают ввести особую статью в УК «Оскорбление чувств ветеранов Великой Отечественной войны». К оскорблению коммунисты хотят причислить «умышленное искажение информации» об этой войне либо «уничижение или умаление подвига военнослужащих Вооруженных сил СССР».

За такие действия законопроект предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо исправительные работы до полугода, либо обязательные работы.

Штраф в 3 миллиона рублей либо принудительные работы на срок до трех лет авторы инициативы предусмотрели за оскорбление чувств ветеранов на 9 мая.

За повреждение памятников войны коммунисты предложили накладывать штраф до 1 миллиона рублей или отправлять на принудительные работы сроком до одного года.