Вольное историческое общество выступило против решения Верховного суда

С заявлением о несогласии с решением Верховного суда РФ по делу автослесаря из Перми Дениса Лузгина выступило Вольное историческое общество. Историки считают, что Лузгин «должен быть оправдан высшей инстанцией, поскольку его действия не содержат состава преступления, вменяемого статьей». Заявление опубликовано на сайте ВИО и в разделе «Документы» на «Полит.ру».

Напомним, что житель Перми был осужден за перепост записи в блоге, содержащей фразу «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну, то есть коммунизм и нацизм честно сотрудничали». Суд счел эту фразу противоречащей «фактам, установленным Нюрнбергским трибуналом», а ее перепост — распространением «заведомо ложных сведений».

В заявлении Вольного исторического общества отмечается, что «это первый приговор, вынесенный в соответствии со статьей 354.1 «Реабилитация нацизма», добавленной в Уголовный кодекс весной 2014 года, и он, к сожалению, подтверждает высказанные Вольным историческим обществом в тот момент предостережения о возможности «произвольного правоприменения» весьма неточных положений этого закона».

По мнению членов ВИО, «приговор не соответствует даже букве упомянутого закона, поскольку в тексте, послужившем основанием для обвинения, не содержится противоречий с «установленными приговором Нюрнбергского трибунала фактами». Нюрнбергский трибунал оценивал исключительно деятельность германского руководства и не принимал никаких решений об оценке деятельности советского руководства в 1939 году».

«Досадно и удивительно, что члены высшей судебной инстанции РФ оказались непричастны к этому знанию», – подчеркивается в заявлении.

Вольное историческое общество обратило внимание и на то, как проводилась судебная экспертиза по делу Лузгина. По их мнению, ее «выполнил автор, не являющийся специалистом по данной теме». Между тем, «практика судебной экспертизы должна основываться на заключениях специалистов в конкретной области знаний, а не просто формально принадлежащих к «ученому сословию»; при этом защита должна иметь возможность представить в суде альтернативное мнение профессиональных экспертов».

Члены ВИО призвали законодателей к отмене статьи 354.1 «Реабилитация нацизма» как «противоречащей конституционному праву на свободу слова и принципам исторического исследования». Общество также намерено способствовать обращению Дениса Лузгина в Конституционный Суд РФ.

Историки считают, что это нужно сделать в связи с нарушением статьей 354.1 «Реабилитация нацизма» его конституционных прав и обеспечить это обращение квалифицированной исторической экспертизой. «Целью рассмотрения дела Лузгина в Конституционном суде РФ ВИО полагает отмену статьи 354.1 как противоречащей Основному закону РФ», – говорится в обращении Вольного исторического общества.