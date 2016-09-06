«ВКонтакте» закрыла сторонним приложениям доступ к части аудиозаписей

Российская социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала доступ сторонних музыкальных приложений к аудиозаписям. Это касается только композиций, на которые есть права у звукозаписывающих компаний и ассоциаций, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте».

«"ВКонтакте" не закрывает свой API для сторонних разработчиков, ограничения в его работе коснутся только той части аудиозаписей, права на которые принадлежат правообладателям. При этом важно понимать, что ощутимая часть музыки "ВКонтакте" — так называемая инди-музыка, которая свободно распространяется ее авторами на платформе социальной сети, доступна во всех сторонних приложениях», - комментируют в пресс-службе социальной сети.

Ранее сообщалось, что музыка «ВКонтакте» частично станет платной. По мнению экспертов, соцсеть идет на такие меры из-за заключенных соглашений с правообладателями.