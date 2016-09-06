Финансовая разведка Украины заподозрила Януковича в хищении 7,4 млрд долларов

Государственная служба финансового мониторинга Украины, отвечающая за экономическую разведку и противодействие отмыванию доходов, опубликовала отчет о своей работе за полугодие.

В нем сообщается о передаче в правоохранительные органы материалов, согласно которым бывший президент Украины Виктор Янукович и его окружение могут быть причастны к хищению 199,4 млрд гривен (около 7,4 млрд долларов) бюджетных средств.

Речь идет об отмывании средств, полученных в результате хищения «Януковичем, его близкими, чиновниками бывшего правительства страны и связанными с ними лицами».

За весь период проведения расследований с марта 2014 года по август 2016 года на счетах подозреваемых, как сообщает ведомство, были заблокированы 1,52 млрд долларов.