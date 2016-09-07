«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из-за учений «Кавказ 2016»

Российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене шести рейсов из Москвы в Ростов, Сочи, Симферополь и обратно. Пассажиры будут отправлены другими рейсами на воздушных судах повышенной вместимости.

«В связи с закрытием воздушного пространства на время проведения стратегических командно-штабных учений («Кавказ 2016») на территории Южного военного округа Аэрофлот объявляет об изменении в расписании 8 сентября 2016 года», - сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Также изменено время вылета 10 рейсов из Москвы в направлении юга и обратно.

Напомним, что стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016» начались на юге России 5 сентября. Привлечены более 12,5 тысяч военнослужащих. Учения завершатся 10 сентября.