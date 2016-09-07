AFP стало вторым иностранным информагентством с бюро в КНДР

Французское информационное агентство «Франс Пресс» (Agence France-Presse, AFP) открыло бюро в КНДР.

До этого в Северной Корее имело представительство лишь одно иностранное информагентство — «Ассошиэйтед Пресс» (Associated Press, AP), сообщает AFP.

Офис Agence France-Presse в Пхеньяне начал работать накануне вечером благодаря соглашению с единственным в Северной Корее агентством ЦТАК. В рамках договоренности AFP сможет регулярно направлять в КНДР журналистов, которые смогут присылать тексты, фото и виде с места событий.