Украина пригрозила запретить России полеты «Ан» за границу

Украинское госпредприятие «Антонов» будет добиваться запрета России на международные полеты самолетов марки «Ан», если их российские собственники откажутся от сервисного обслуживания на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции президент «Антонова» Александр Коцюба, сообщает ТАСС.

«Сейчас компании, эксплуатирующие "Ан" в России, пытаются уйти от сервиса "Антонова" и эти функции переложить на российские компании, в частности, на "Ильюшин"», — отметил Коцюба.

Он добавил, что российские чиновники «могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы, как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне России» (здесь и далее цитаты по РИА Новости).

«Если кто-то будет управлять технической составляющей, кроме "Антонова", мы просто не гарантируем безопасность этих полетов», — аргументировал свою позицию президент концерна.

В июле газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что российские компании, эксплуатирующие грузовые самолеты Ан-124 «Руслан», планируют отказаться от техобслуживания на Украине.