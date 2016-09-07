Apple представила iPhone 7

Американский производитель электроники Apple представил в твиттере новые модели своего смартфона — iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Спустя менее 20 минут твиты были удалены, сообщает TJournal.

Презентацию на конференции в Сан-Франциско в эти минуты проводит глава компании Тим Кук.

Седьмой iPhone пришел на смену моделям SE, 6s и 6s Plus.

Как и ожидалось, iPhone 7 и 7 Plus лишился традиционного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников, замененного собственным гнездом Apple — 8-контактным Lightning-коннектором.

Также модель 7 Plus получила двойную камеру.

В твиттере сообщалось, что новые айфоны стали водонепроницаемыми.

Также они получили стереонаушники и аккумулятор, заряда которого должно хватить на большее время.