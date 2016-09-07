Apple представила iPhone 7
Американский производитель электроники Apple представил в твиттере новые модели своего смартфона — iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Спустя менее 20 минут твиты были удалены, сообщает TJournal.
Презентацию на конференции в Сан-Франциско в эти минуты проводит глава компании Тим Кук.
Седьмой iPhone пришел на смену моделям SE, 6s и 6s Plus.
Как и ожидалось, iPhone 7 и 7 Plus лишился традиционного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников, замененного собственным гнездом Apple — 8-контактным Lightning-коннектором.
Также модель 7 Plus получила двойную камеру.
В твиттере сообщалось, что новые айфоны стали водонепроницаемыми.
Также они получили стереонаушники и аккумулятор, заряда которого должно хватить на большее время.
The Apple event started with Tim Cook singing “Sweet Home Alabama” https://t.co/cUnyumnlJC pic.twitter.com/LXOj4wlScA— The Verge (@verge) 7 сентября 2016 г.