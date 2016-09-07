07 сентября 2016, 10:44
Московский «Азия Банк» лишился лицензии
Банк России аннулировал лицензию у московской кредитной организации Азия Банк, сообщается на сайте регулятора.
Лицензия была отозвана после обращения самого Азия Банка в порядке его ликвидации.
В Банке России отмечают, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В АО «Азия Банк», согласно закону, будет назначена ликвидационная комиссия.
На 1 сентября 2016 года Азия Банк занимал 633 место в банковской системе РФ.
Согласно данным на сайте кредитной организации, это первый в России исламский банк— вместо кредитов с процентной ставкой в нем использовались финансовые инструменты мурабаха, мушарака, мудараба и другие, при которых банк входит в проект клиента как его полноправный участник.
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