Московский «Азия Банк» лишился лицензии

Банк России аннулировал лицензию у московской кредитной организации Азия Банк, сообщается на сайте регулятора.

Лицензия была отозвана после обращения самого Азия Банка в порядке его ликвидации.

В Банке России отмечают, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В АО «Азия Банк», согласно закону, будет назначена ликвидационная комиссия.

На 1 сентября 2016 года Азия Банк занимал 633 место в банковской системе РФ.

Согласно данным на сайте кредитной организации, это первый в России исламский банк— вместо кредитов с процентной ставкой в нем использовались финансовые инструменты мурабаха, мушарака, мудараба и другие, при которых банк входит в проект клиента как его полноправный участник.