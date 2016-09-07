Кубанский пограничник погиб в Азовском море

В Азовском море близ станицы Должанской Краснодарского края во время несения службы погиб сотрудник российского погранотряда, еще один пограничник пропал без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что оба пограничника были на катере, который перевернулся.

Поиски пропавшего сотрудника погранвойск продолжаются. Третий член экипажа катера смог самостоятельно добраться до берега.

В погрануправлении ФСБ сообщили, что ЧП произошло в 800 метрах от берега, когда трое военнослужащих возвращались после работы по контролю вылова морских биоресурсов.

Причина, по которой перевернулся их катер, неизвестна.