ВЭБ спрогнозировал падение ВВП по итогам года

Российская государственная корпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) оценивает падение ВВП страны по итогам года в 0,7% при цене нефти в 40 долларов за баррель. Об этом заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, передает РИА Новости.

Он отметил, что Минэкономразвития ожидает снижения ВВП по итогам 2016 года на 0,6%.

В 2017 ВЭБ прогнозирует среднюю стоимость барреля нефти Brent в 51 доллар, российская экономика при такой цене покажет рост на 0,7%, заявил Клепач.

При цене нефти в 40 долларов за баррель рост ВВП, по оценке ВЭБа, в будущем году будет нулевым.

Также ВЭБ прогнозирует, что, в среднем, за доллар в 2017 году будут давать 60 рублей.

«Макроэкономические условия дают основания для прогноза среднегодового значения на 2017 год — 60 рублей», — отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Клепача, для скачков курса доллара нет оснований, «есть основания даже для укрепления».