Обливший журналистку зеленкой житель Беслана оштрафован на тысячу рублей

Суд в североосетинском Беслане оштрафовал местного жителя на 1 тысячу рублей за то, что он облил зеленкой корреспондента «Новой газеты» Елену Костюченко, сообщили «Интерфаксу» в Правобережном районном суде.

Суд квалифицировал нападение на журналистку как мелкое хулиганство.

3 сентября молодой человек, имя которого не приводится, облил зеленкой Костюченко, после чего был задержан.

«Задержанный вины не отрицает и оправдывает свой поступок тем, что, по его мнению, журналистка вела себя недостойно все три дня, во время проведения памятных мероприятий» в Беслане, — сообщили в суде.

С 1 по 3 сентября в Беслане проходила вахта памяти по жертвам теракта в местной школе №1.

Тогда же были задержаны шесть матерей, потерявших своих детей во время теракта и спецоперации по освобождению. Они пришли на мероприятие в футболках с надписью: «Путин — палач Беслана». Все они были оштрафованы на сумму по 500 рублей за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Двум женщинам выписаны штрафы по 20 тысяч рублей за незаконный митинг. Остальным четверым по этой же статье назначены общественные работы до 20 часов.