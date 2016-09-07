Адвокат Гайзера опроверг его показания по делу «Реновы»

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, которого обвиняют в создании преступного сообщества, не давал показания, которые могли бы лечь в основу дела «Реновы», заявил РИА Новости адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев.

Об этом деле СКР объявил 5 сентября, когда прошли обыски в офисе компании «Ренова». По нему проходят совладелец компании Евгений Ольховик, а также бывший и нынешний глава энергокомпании «Т Плюс» Михаил Слободин и Борис Вайнзихер. Их обвиняют в даче взяток Гайзеру за выгодные тарифы на тепло и электричество, которые «Т Плюс» поставляла в Коми.

7 сентября Forbes со ссылкой на источники сообщил, что дело «Реновы» возникло после показаний Гайзера: якобы он пошел на сделку со следствием, чтобы скостить себе срок.

«Врут. Моего подзащитного вообще не допрашивали по данному уголовному делу», — заявил адвокат Гайзера.