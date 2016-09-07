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07 сентября 2016, 17:38
Внуково кража хоккей

Хоккеист Бутурлин задержан во Внуково по подозрению в краже

Аэропорт "Внуково"
Аэропорт "Внуково"
Правительство РФ

При прохождении досмотра в аэропорту «Внуково» у одного из пассажиров пропала сумка, в которой были документы и около 3 млн рублей.

«В ходе проверки записей камер видео наблюдения полиция установила и задержала подозреваемого в этой краже. Им оказался известный в прошлом хоккейный нападающий Михаил Бутурлин. Похищенное у него было изъято», - пишет ТАСС

После задержания известный в прошлом советский хоккеист отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. По факту кражи проводится проверка. 

Михаил Бутурлин начинал играть еще в московском «Локомотиве». В 1982 году в составе сборной РСФСР признан лучшим нападающим соревнований на турнире в Японии. Затем Бутурлин продолжил деятельность в качестве хоккейного арбитра, а также судьи всероссийской и международной категории, (Википедия).

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