Воры на Porsche похитили 50 шуб в центре Москвы

Минувшей ночью из магазина в центре Москвы были похищены 50 шуб общей стоимостью 13 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным полиции, преступники скрылись на дорогом автомобиле марки Porsche.

Кража произошла в период с часа ночи до 1:25 мск на улице Земляной вал

«Двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение магазина, откуда похитили 50 шуб из различного меха. После совершения кражи скрылись на автомашине», — заявили в главке МВД.