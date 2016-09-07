Эксперт Георгий Чижов: Ухода Порошенко из политики ждать пока не стоит

Глава украинского государства Петр Порошенко, судя по всему, пока не собирается уходить из политики и даже рассматривает возможность повторного выдвижения на пост президента. Такое мнение «Полит.ру» высказал Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий», отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании Порошенко у власти.

«Петр Порошенко ввязался в политику не только что: он ветеран украинской политики. Он был учредителем разных партий - в том числе, и Партии регионов, надо сказать. Правда, давно. С Партией регионов его пути разошлись достаточно быстро. Но он был одним из активных деятелей "оранжевой революции" 2014 года, и тогда уже приходил во власть в качестве секретаря Совета безопасности. Так что политик он, что называется, заслуженный.

Другой вопрос, насколько долго он останется у власти. Судя по некоторым признакам, сейчас можно предполагать, что Петр Порошенко рассматривает повторное свое выдвижение на пост президента. С одной стороны, конечно, про это рано говорить - думаю, окончательное решение не принято. Все-таки он всего два года с небольшим на президентском посту, остается еще почти три. А в украинской политике сейчас год идет за пять...

Но, судя по тому, что он все-таки укрепляет, эшелонирует свой лагерь, он все-таки не готов отдать свою популярность на алтарь реформ, а рассчитывает сам продолжить руководить Украиной. Хотя, конечно, как мы помним, в украинской политике остаться президентом подряд на два срока почти невозможно – это удавалось только Леониду Кучме, и никому после него. Но все-таки я думаю, что добровольно ухода Порошенко из политики пока ожидать не стоит», – объяснил Георгий Чижов.

Постоянной критике действия Порошенко подвергает лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Комментируя выступление президента в Верховной Раде, посвященное проблемам и задачам, стоящим перед Украиной, она сравнила его с советским лидером Леонидом Брежневым, чье правление получило название эпохи застоя.