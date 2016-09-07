РПЦ выдвинула условие заступничества за блогера Соколовского

Екатеринбургская епархия РПЦ выпустила официальное заявление в связи с арестом местного блогера Руслана Соколовского, последовавшим после того, как он выложил ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови Екатеринбурга.

В заявлении церковнослужители осуждают поступок блогера, а также выдвигают условие, при котором РПЦ готова «ходатайствовать о его помиловании».

«Выразить надежду, что Руслан Соколовский осознает свою нравственную неправоту, раскается в совершенном кощунстве тем же открытым и публичным способом, каким совершил оскорбительное деяние, и в случае полного и решительного исправления заслужит ходатайство Церкви о помиловании», — говорится в заявлении епархиального совета.

«Всем, кто настаивает, чтобы прощение и ходатайство об освобождении от ответственности перед законом Руслана Соколовского последовало со стороны Церкви независимо от раскаяния и исправления, рекомендовать не путать христианское всепрощение со стокгольмским синдромом, а православие с толстовством», — отмечают в РПЦ.