В Москве найдены выброшенные материалы судебных дел

На Москворецкой набережной обнаружены документы, которые должны были быть уничтожены. При рассмотрении бумаг выяснилось, что это материалы уголовных дел.

В Московском городском суде заявили, что найдены архивные материалы, срок хранения которых истек. При этом сотрудники Симоновского районного суда города Москвы передали документы сотрудникам Управления судебного департамента в городе Москве для последующего их уничтожения. Передача произошла согласно акту приема-передачи, подписанному сторонами.

«Следует отметить, что были переданы не материалы уголовных дел, рассмотренных по существу, а лишь материалы, формируемые на стадии следствия. При этом согласно инструкции часть материалов была предварительно уничтожена сотрудниками суда самостоятельно», - сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Ответственными за процедуру уничтожения архивных документов являлись сотрудники Управления судебного департамента, которые не подотчетны суду.