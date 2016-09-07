В Дагестане ликвидированы четверо боевиков

В ходе двух спецопераций, проводимых силовиками в Махачкале и Избербаше, уничтожены четверо бандитов. Представители органов предполагают, что боевики были причастны к августовскому обстрелу двух сотрудников ДПС в Избербаше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

«По предварительным данным, всего убиты четверо боевиков: один - в Избербаше, трое - в Махачкале. Убитый в Избербаше предварительно опознан как лидер местной бандгруппы Халимбеков», - уточнил собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий после гибели обстрелянных полицейских было обнаружено предполагаемое местоположение боевиков.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 7 сентября. Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Магарамкентском районе Дагестана уничтожены два боевика. Спецоперации также проводились в Магарамкентском районе Дагестана и Чегемском районе Кабардино-Балкарии.