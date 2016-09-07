Река в Норильске покраснела из-за выбросов

В Норильске протекающая в черте города река Дылдыкан неожиданно окрасилась в красный цвет. Фотографии реки необычного цвета разместили в интернете местные жители.

Как заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, по предварительным данным, загрязнение реки могла вызвать авария на предприятии «Норильского никеля».

Однако руководство компании данную информацию опровергает, передает РИА Новости. «На сегодняшний день Заполярный филиал компании "Норильский никель" не подтверждает факт утечек или аварийного сброса промышленных отходов производства в реку Далдыкан, что могло повлиять на ее состояние», — сообщили в пресс-службе компании. Между тем на Надежинском металлургическом заводе, который находится в районе Норильска, решено пока снизить производственные мощности.

Как отметили в норильской мэрии, вода из реки Далдыкан не используется в водопроводной системе города.