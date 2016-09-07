Дании предложили купить часть «панамского архива»

Глава Минфина Дании Карстен Лауритцен сообщила, что власти страны решили купить часть документов из «панамского архива», сообщает АР.

Она также рассказала, что летом правительству поступило анонимное предложение приобрести за миллион долларов данные фирмы Mossack Fonseca о 600 человек.

Лауритцен утверждает, что эта информация будет полезной.

«Мы обязаны сделать это для всех датских налогоплательщиков, которые добросовестно платят налоги», – заявил Лауритцен.

В мае Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных с информацией о 200 тысячах офшорных компаний из «Панамского архива».

В некоторых странах мира началось предварительное расследование по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.