Днепр отказался от побратимства с городами РФ

Мэр города Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов на своей странице в Facebook cообщил, что горсовет решил прервать сотрудничество с городами-побратимами Красноярск, Самара и Улан-Удэ в России.

«Горсовет сессионным решением разорвал "побратимские" отношения с городами Российской Федерации и официально переименовался в Днепровский городской совет», — сообщил он.

Как сообщает ТАСС, ранее связи с российским городами разорвали Киев, Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Черновцы. В одностороннем порядке побратимство расторгнуто с Серпуховым, Сургутом, Москвой, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми, Махачкалой Смоленском, Костромой, Брянском и Подольском.