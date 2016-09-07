Политтехнологи назвали число проходящих в Думу партий

Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) завершил опрос 50 своих участников. Политтехнологи считают, что с высокой долей вероятности в Госдуму пройдут четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса РАСО.

Отметим, что в своих предыдущих оценках относительно прохождения по партийным спискам в Госдуму гарантированно говорилось о трех партиях. Относительно «Справедливой России» мнение политтехнологов разделилось.

Укрепление позиций партии «Справедливая Россия» участники опроса объясняют неактивными и неубедительными предвыборными кампаниями непарламентских партий.

Среди одномандатников в Госдуме политтехнологи также отдали четыре места парламентским партиям: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР.

Напомним, что 18 сентября в РФ состоятся выборы в Госдуму, которые будут проходить по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам партий, 225 - как одномандатники.