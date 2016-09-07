СМИ сообщили о продлении ЕС санкций против России

Постпреды стран – членов Евросоюза 7 сентября приняли решение продлить индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

«Комитет постпредов подтвердил намерение совета продлить на шесть месяцев ограничительные меры ЕС в связи с действиями, направленными против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они включают заморозку активов и запрет на поездки 146 человек и 37 юрлиц», — отметил он.

Пока вносить изменения в список компаний, попавших под санкции, не планируется, однако изменения могут коснуться оснований для внесения в список.

Информацию о продлении ограничительных мер подтвердило и агентство Reuters. Как уточняет агентство, санкции будут действовать до 15 марта 2017 года, а вступят в силу после принятия Советом ЕС и публикации в официальном журнале объединения.