Россияне начали экономить на расходах

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал новые материалы относительно расходов российских граждан. Согласно проведенному анализу, расходы россиян с учетом инфляции оказались ниже значений 2012 года.

«Августовский показатель реальных расходов оказался даже ниже нулевой точки отсчета в январе 2012 года», - подчеркивают исследователи.

В материалах отмечается, что в предыдущие годы также наблюдался летний спад потребительской активности граждан, однако, в августе начиналась коррекция. Сегодняшнее снижение говорит о том, что россияне продолжают сохранять свои повседневные расходы на максимально низком уровне.

«Ромир» сообщает, что средний месячный чек вот уже семь месяцев держится на одном уровне. Так, самым экономным признан Центральный федеральный округ. За август жители округа сократили расходы на 10%. Также снизили расходы москвичи (-4,7%) и питерцы (-5,3%).

Добавим, что исследование проводилось на основе данных системы скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel, включающей 35000 россиян, 13 500 домохозяйств в 181 городе с населением более 10 тысяч человек.