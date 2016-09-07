Экс-директор «Вымпелкома» написал прощальное письмо сотрудникам

Ушедший в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Михаил Слободин написал открытое прощальное письмо сотрудникам. Послание публикуют «Ведомости».

5 сентября Следственный комитет сообщил о проведении обысков в офисах бизнес-группы «Ренова» и подконтрольной ей энергокомпании «Т-Плюс».

Следствие считает что Слободин, в прошлом возглавлявший «Т плюс», а также гендиректор «Т плюс» Борис Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик давали взятки чиновникам Коми для получения выгодных тарифов на тепло и электроэнергию.

Вайнзихер и Ольховик арестованы, Слободин находится за границей, на родине он объявлен в розыск.

В письме бывшим подчиненным Слободин сообщил, что его увольнение продиктовано интересами акционеров «Вымпелкома», а также что уголовное дело против него стало неожиданностью.

Слободин перечисляет достижения компании при его руководстве и просит «команду топ-менеджмента сплотиться и двигаться дальше, несмотря на крайне непростую ситуацию, которая будет так или иначе развиваться вокруг этого».