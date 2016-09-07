Украина опровергла слухи о бойкоте ЧМ-2018 в России

Пресс-атташе украинской футбольной команды Александр Гливинский опроверг информацию о том, что сборная Украины собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом он сообщил ТАСС.

«Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация — выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», — сказал Гливинский.

Ранее СМИ сообщили, что Федерация футбола Украины (ФФУ) и правительство страны рассматривают возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источники утверждали, что это решение связано с напряженностью между Россией и Украиной. Вице-президент ФФУ Игорь Кочетов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.