Экс-губернатору Коми ужесточили обвинение

Одна из статей, по которой обвиняют экс-губернатора республики Коми Вячеслава Гайзера, заменена на более тяжкую: с мошенничества на получение взятки в особо крупном размере, пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что в настоящее время Гайзер обвиняется в создании преступного сообщества, получении взятки в особо крупном размере, легализации полученных преступным путем средств и мошенничество. По совокупности преступлений бывшему губернатору грозит до 25 лет лишения свободы.

19 сентября 2015 года стало известно о задержании главы республики Коми Вячеслава Гайзера и его заместителя Алексея Чернова.

Всего фигурантами уголовного «дела Гайзера» являются 18 человек. Как сообщал Следственный комитет, группировка бывшего губернатора «отличалась масштабностью своей деятельности, выраженной в межрегиональном и международном характере преступных действий ее участников, иерархическим построением преступной организации, сплоченностью и тесной взаимосвязью руководителей и участников преступного сообщества».

Ущерб от ее деятельности, по данным СКР, составил не менее 1,1 млрд рублей.

30 сентября президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Гайзера «в связи с утратой доверия».