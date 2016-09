Поместье из фильмов «Крестный отец» и «Телохранитель» выставлено на продажу

Особняк на Беверли-Хиллз, в котором снимался «Крестный отец», выставлен на продажу за 195 млн долларов, пишет The Wall Street Journal.

В 1927 году его построил газетный магнат Уильям Херст, теперешний его владелец юрист и инвестор Леонард Росс купил его более сорока лет назад менее чем за 2 млн долларов. Во время реконструкции в 1990-х годах он увеличил общую площадь поместья и остеклил окна особняка пуленепробиваемыми стеклами.

Особняк известен тем, что после Херста в нем проживала известная актриса Марион Дэвис. В нем провели свой медовый месяц Джон Кеннеди и его жена Жаклин, в жилых помещениях снимались фильмы «Крестный отец» и «Телохранитель».

Общая площадь поместья составляет около 4 гектаров, в нем 28 спален и 38 ванных комнат. К Н-образному особняку ведет длинная подъездная дорога, на его территории расположены бассейн, теннисный корт, два пруда.

