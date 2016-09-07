Российские регионы задолжали 2,3 трлн рублей

По состоянию на начало августа 2016 года государственный долг российских регионов достиг 2,3 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты РФ со ссылкой на ее председателя Татьяну Голикову.

По ее словам, в настоящее время сумма госдолга «меньше, чем на начало года, всего на 500 млн рублей», но при этом в его структуре на 9,2 процентного пункта уменьшилась доля коммерческих кредитов и до 46% выросла доля бюджетных кредитов.

Голикова назвала нынешнюю ситуацию с госдолгом российских регионов следствием «не всегда продуманной бюджетной политики, а также решений, которые принимались и принимаются на федеральном уровне».

Глава Счетной палаты РФ отметила низкий уровень планирования расходов региональными властями: изначально предполагалось, что в 2015 году регионы страны потратят 9,2 трлн рублей, потом сумма была скорректирована до 10,2 трлн рублей, а в итоге составила 9,5 трлн рублей. По мнению Голиковой, такая ситуация свидетельствует об отсутствии в большинстве субъектов федерации «цивилизованной системы и методологии планирования расходов».